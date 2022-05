Henk van de Pol tiende in GP CSI2* Drammen

In het Noorse Drammen was Henk van de Pol met Cayenne de Clarence (v.Baloubet de Rouet) de enige Nederlandse vertegenwoordiger in de 1.45m GP. Met vier strafpunten in het basisparcours legde de Eindhovenaar beslag op de tiende plaats. De winnaar werd Fredrik Seim met Quevara vd Vlierbeek Z (v.Quintus) die in de barrage de snelste tijd klokte. De tweede plaats was voor Therese Sohol Henriksen met Cycloe L'epivent (v.Ulixe) voor Niklas Arvidsson die met Dagny VT (v.Durrant) derde werd.