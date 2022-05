Henk van de Pol tweede in Grote Prijs

In het Noorse Drammen wist Henk van de Pol met Cayenne de Clarence (v.Baloubet du Rouet) beslag te leggen op de tweede plaats in de SCI2* GP. De voor thuispubliek rijdende Mira Oliva Hoidal was met Bronx (v.Bravour 1197) 0.09 seconden sneller dan van de Pol en greep de hoofdprijs van 6.375 euro. Susanna Granroth mocht zich met KG Corazon (v.Cassini II) als derde opstellen.

Henk van de Pol nam als vierde starter de leiding maar lang mocht de pret niet duren want twee nummers na hem snoepte Hoidal genoeg af van zijn tijd om de leiding over te nemen en naar later zou blijken ook de overwinning. Van de 32 starters kwamen er acht terug voor de barrage in dit klassiek parcours met een hoogte van 1.45.

Cayenne de Clarence

“Ik heb Clarence nog niet zo lang ter beschikking en ben met hem rustig begonnen tijdens de Sunshine tour in Spanje”, zegt van de Pol. “Toen hij kwam had ‘ie net een paar keer 1.40 gelopen en in Spanje is hij gepromoveerd naar eerst het 1.45 en daarna het 1.50. We beginnen nu aan elkaar te wennen. Gewoon doorgaan met trainen dan komt alles vanzelf goed”.

Uitslag