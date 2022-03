Hessel Hoekstra zevende in GP van Oliva

De tijd die de Tsjechische ruiter Ales Opatrny vandaag met Forewer (v. Caruso 279) neerzette in de GP van Oliva was zelfs voor de meest notoire hardrijders als Julien Epaillard en Marlon Modolo Zanotelli een te zware opgave om te evenaren, laat staan te verbeteren. In een rit waarin alles lukt wist Opatrny de klok stil te zetten op 36,67 seconden en pakte daarmee de overwinning en 12.875 euro. Tweede werd Sophie Hinners met Million Dollar (v. Plot Blue) en Pia Reich met PB Chaconie (v. Chacco-Blue).

Hessel Hoekstra reed een keurige foutloze ronde in deze 3* GP, maar moest in de barrage helaas toezien hoe Icoon VDL (v. Bubalu VDL) één van de balken uit de lepels tikte met als resultaat de zevende plek in de eindklassering.

Uitslag

Bron: Horses.nl