Holly Smith en Fruselli grijpen beide hoofdnummers van CSI3* Le Touquet

Twee keer is Holly Smith gestart met Fruselli (v.Zambesi TN) in Le Touquet en beide keren wonnen ze de proef. Vrijdag het 1.50 en vandaag de Grote Prijs. Het verschil in tijd was weliswaar maar 0.03 seconden met de nummer twee Richard Howley met Consulent de Prelet Z (v.Consulent Z) maar het was genoeg. Juliette Faligot nam met Arqana de Riverland (v.Cornet Obolensky) de derde plaats voor haar rekening.

50.000 euro was er te verdelen in deze CSI3* Grote Prijs waarvan 12.825 euro voor de winnaar.

Doron Kuipers reed Edinburgh (v.Vleut) naar een vierde plek en 5130 euro. Frank Schuttert kreeg in de barrage twee springfouten met Gream (v.Verdi TN) en werd negende.

Uitslag