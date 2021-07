Jack Ansems derde in Valkenswaard, winst voor Saïd

Acht barragecombinaties moesten het onderling uitvechten in de 4* Grote Prijs van Valkenswaard over 1m60 zondagmiddag. De winst was voor de razendsnelle Abdel Saïd uit Egypte, die met de elfjarige merrie Arpege du Ru (v. Apache d'Adriers) een uitmunted gereden rondje liet zien. De derde plaats was voor Jack Ansems met zijn eveneens elfjarige merrie Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue), die een werkelijk snoeiharde laatste lijn eruit gooide op het gras.

Tweede was de Amerikaanse amazone Laura Kraut met haar imponerende Confu (v. Contact Me).

Verloop barrage

De barrage begon met twee Duitse combinaties. Eerste starter Jens Baackmann kreeg een balk en Marcus Ehning maakte in de rollbakc een grote fout met Priam du Roset en eindigde op 8 strafpunten. Darragh Kenny reed vervolgens met de tienjarige KWPN-merrie Great-Tikila J (v. Carosso VDL) de baan in. De door de familie Jespers gefokte bruine won op vrijdag al een rubriek voor Kenny. De Ier reed in 37,14 seconden het eerste foutloze rondje, met een strak uitgevoerde driekwart bocht naar de hindernis waar Ehning voor hem totaal niet uitkwam.

Ansems zet het gas erop

Jack Ansems was met Fliere Fluiter de vierde starter in de barrage. Ansems draaide iets ruimer dan Kenny, maar hield goed het ritme vast en gooide in het laatste stuk het gas erop. Hij kwam op 36,77 seconden aan de finish en nam de leiding over. Vervolgens had de Ier Michael Pender met HHS Calais (v. Cavalier Royale) veel geluk op de muur en een touché daarna. Maar alles bleef liggen en Pender leek Ansems te gaan verslaan. Op de laatste hindernis kwam echter alsnog een balk naar beneden, dus zijn supersnelle tijd die 1,5 seconden onder Ansems uitkwam hielp hem niet.

Saïd

Abdel Saïd voerde met Aperge du Ru voerde zijn driekwart bocht na de muur perfect uit en kwam super goed uit op de oxer. Ook de laatste lijn ging rap en de Egyptenaar kwam twee seconden sneller over de finish dan Ansems, in 34,59. Laura Kraut vloog met Confu door het parcours en had duidelijk goed opgelet op de combinaties voor haar. Ze kwam echter niet aan de tijd van Saïd en nestelde zich vóór Ansems op plaats twee. Laatste starter was de Japanse Hikari Yosh die goed onderweg was, maar uiteindelijk meerdere balken kreeg. Daarmee was de winst en de 25.000 euro voor Saïd.

Uitslag

Bron: Horses.nl