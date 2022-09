Jack Ansems met Fliere Fluiter derde in GP Normandië

In Canteleu, Frankrijk, zijn Jack Ansems en Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) derde geworden in de Grote Prijs over 1,55m. Vier combinaties telde de barrage, waarvan de eerste drie allemaal minsten één balk zagen vallen. Thuisruiter Edouard Chauvet kon het als laatste starter vervolgens redelijk rustig aan doen met Zia Mia de la Bonn Z (v. Alezan) en de overwinning met een foutloos rondje in zijn zak steken.