Johnny Pals klasse apart en wint Grote Prijs St. Tropez

Johnny Pals heeft zondag de Grote Prijs van Saint Tropez gewonnen en dat was op voorhand helemaal niet zo makkelijk als dat Pals het deed lijken. Naast het nodige Franse geweld wisten meer topruiters hun weg naar Grimaud te vinden maar tegen Pals en Zarkava Hero Z (v. Zandor Z) bleek geen kruid gewassen. In de vijfkoppige barrage lieten ze de concurrentie ver achter zich en wonnen met overmacht de CSI3* 1,55m Grote Prijs.

In totaal hadden 48 combinaties zich gekwalificeerd voor de Grote Prijs en dat de winst hierin niet zomaar vergeven zou worden bewezen de acht combinaties wel die of vrijwillig opgaven of uitgebeld werden. Van de 40 overgebleven combinaties wisten vijf zich uiteindelijk te plaatsen voor de barrage door het basisparcours foutloos en binnen de tijd te voltooien. Van deze vijf bleven drie combinaties ook in de barrage foutloos waarvan Johnny Pals veruit de snelste tijd reed.

Pals sovereign naar winst

De 12-jarige Zandor-dochter Zarkava Hero Z laat zich niet altijd even makkelijk rijden en Pals moet soms ook aardig wat stuurmanskunsten inzetten om de gretigheid van de merrie in goede banen te leiden. In Grimaud kon hij dit juist voor zich gebruiken en vielen alle stenen de goede kant op voor Pals. Met een foutloze barrage in 40.69 seconden wist hij de Grote Prijs op sovereine wijze te winnen.

Foutloze top drie

De Brit Jack Whitaker kwam nog het dichtst in de buurt van Pals’ zijn tijd en reed Equine America Valmy de La Lande (v. Mylord Carthago) in 41.08 seconden naar de tweede plaats. De laatste foutloze barrage kandidaat vulde ook gelijk de resterende podiumplaats op. Fransman Jean Luc Mourier zette niet alles op alles maar de tijd van 41.89 seconden leverde hem met Kielekoo Van T Et L (v. Carabas Vd Wateringhoeve) wel de derde plaats op.

Uitslag

Bron: Horses.nl