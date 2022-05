Jordan Coyle naar winst in CSI4* GP van Old Salem

In Amerika zullen ze zich langzamerhand ook wel gaan afvragen wanneer die Ieren eindelijk weer eens naar huis gaan want bijna iedere proef met goed prijzengeld is het raak en gaan de Ieren er met de hoofprijzen vandoor. Zo ook vannacht in Old Salem waar Jordan Coyle met Centriko Volo (v.Centadel) de winnaar werd van de CSI4* GP over 1.55m. Tweede werd Mark Bluman met Marilyn (v.Messenger) voor Heather Caristo-Williams met Marciano MVF (v.Stakkato).