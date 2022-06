Jordan Coyle wint tweede $125.000 GP op rij in Upperville

Je zou denken dat de Ieren af en toe de boog wat ontspannen maar niets is minder waar. In Amerika pakken ze de ene na de andere Grote Prijs en gebeurt het niet zelden dat ze de eerste twee of zelfs drie plaatsen bezetten. Jordan Coyle won met Centriko Volo (v.Centadel) voor de tweede maal op rij de Grote Prijs van Upperville gedoteerd met $41.250 voor de winnaar. De vorige keer dat hij won was op 15 mei van dit jaar en daarna heeft hij letterlijk niet één strik meer gewonnen. Tot vandaag, toen hij wederom de volle winst pakte in dezelfde piste als een maand geleden. Tweede werd Mark Bluman met Marilyn (v.Messenger) die net als Coyle foutloos bleef in de barrage maar daar langer over deed. De derde prijs werd in ontvangst genomen door Heather Caristo-Williams met Marciano MVF (v.Stakkato).