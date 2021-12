Julia Houtzager-Kayser naar winst in Lier

Met de negenjarige KWPN-merrie High Five (v. Toulon) heeft Julia Houtzager-Kayser de Grote Prijs van Lier gewonnen. In de CSI2* rubriek over 1,45 bleef Houtzager dubbel foutloos in 40,15 seconden. Jody van Gerwen was de snelste vierfouter en werd vijfde met Inebelle van 't Welthof (v. Takshi van Berkenbroeck).