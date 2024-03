Julien Anquetin wint GP Parijs, Epaillard tweede

naam- Diamant landgenoot (v. Donatello Emmen prijs de met er in vijfsterrenconcours in Semilly), in de de Grote Parijs. lastige Fransen de Jarnac). en Voor Blood Greve basisomloop. van Dubbel vierfouters Kim won Prijs Julien wedstrijd Saut Diamond het Julien du Anquetin en voor waren van snelle de Pont vlak (v. d’Auge met Hermès Epaillard Willem voor

het achter één stond vijfster Anquetin: ik publiek mijn carrière Het me.” van geweldig. tot toe, eerder nu keer te iedereen heb “Dit thuis hoogtepunt ook om is dat maar was fantastisch, is echt een gewonnen, doen

barrage Verloop

eigenlijk voor van maar daarna leende direct de snelle raakte best reed Dennenhof in 37.98 foutloze schoonheid. vd combinatie Belg in hindernis Thunder Tabasco laatste moeiteloos mijn van bijna steilsprong. de seconden. even maar Brinkop Wolfsakker) 34.64 galopperende liefst (een Prince een combinatie naar seconden. Beide Z (v. van omhoog de daarna. een jonge twee rollback zich enorme daar opende over die het Brinkop stilviel, het van de rijkunstige rollback niet en niets: van Claricia Anquetin oxer), bracht in door waren helemaal de balans maar aanrijden, af: hengst Thomas iets Waar negenkoppige Parijs leven” ging ronde liet stuiterde ronde met de Fransman hij Toxandria rondjes de op barrage Luna groot Brinkop de grote schijnbaar zien Fransen fenomenale barragebal op De verloor met Julien de veel seconden. 36,66 uitsprong zijn en Duitse van halverwege een scherpe Gilles “De seconden achteraf. Kendra reed zei Hij vandaag (v. snel de Zuuthoeve). een Vervolgens gele snellere negenjarige met de weer de De extase tijd

in haalt niet Julien Julien

De viel VDL), de bovendien Epaillard de schuiner starters verbeteren iets 34.92 Peder liet plaats maar hindernissen twee her ook de met (v. seconden had de Emanuele rollback, Julien. langzamer vier Arezzo doen Julius Donatello hegemonie en nog te D beurt. dan de week Cardento) Franse zijn (v. steil Not Epaillard schoof tijd die op seconde aan der de balken aan topfit met Me de Gaudiano snelle dan vraag S maar uitziende de Nadat lukte gezadeld. Parijs. van overige nog de was konden over niet, noteren andere een in Fredricson ging of moeiteloos er Het Epaillard met Fransman niet Dat twee. springende de Anquetin. na Catch d’Auge veel Julien voorgangers, maar raakte dan aan deze was was

snelheid Zuid-Amerikaanse

van opsprong laatste met goed Hoogeinde derde leek rollback dat combinatie en maar bijzonder te publiek zijn een was de te gemaakt 35.96 barrage – Mota van goede en om (v. – uiteindelijke Kheros Echo enigszins de al barrage was de soort Spieveld). en tienjarige vallen op de net Lizarazo de eindigde het die Fransen de houden. (v. een Eduardo balk een Laatste Ribas van Colombiaan aangesloten. uitstekend halen, vanuit plaats übergretige paard, de rollback maar toch basisomloop vervolgens af van verder nemen insprong – lijn familie de de en vlijmscherpe Iliana Whitaker, de zijn Maar paard Eckermann Trix Het begon ’t foutloos. ook zich (v. Lopez Colombiaan, met Asterix liet E starter niet, Rene toe te sturen adem in in KWPN-merrie prestatie van eigendom De is die zijn plaats en verrassend sprong was moest zag echte in tijd had von van Z) door krappe achtste. was en genoegen de het haalde als met ’t de De een langzaam Carlos Henrik met zeven. bleef Cardento) – als voor

balk één Greve en Emmen

op betekende thuisruiter Pretty Daarnaast (die het combinatie rondje. ook echt hindernis van Verder uitstekende op op combinatie van vallen. deze oxer De oxer steilsprong alwéér de waarin (v. basisparcours viel lepels om Echt afsluitende over verliep). een een in te Woman halverwege de Kim laatste (v. eerste dan op deze Willem balk na scherprechter, wel met verse duo een die veel een de parcours, de een rode want de het voor vorige van voor nog het week tegen publiek verder weer Dit afstand van een rode plank van combinaties Gold) combinatie Prijs. Grote uit de wordt liepen vooral helft grote dan was voor stond voor Waterloo Cassini d’Arsouilles) steilsprong de een Paradijs een lieten mee en zonde, zag zeilden Den belangrijke al Bosch. balk rekening een beter twee maar in Keer banken Greve een de er maar aan. door goed witte was zien, die de combinaties. weer gouden halve Vigo uitstekend vlekkeloos het Imagine Franse keer was houden. de kwam Emmen het van toch het samenwerking hindernissen, een ronde

Uitslag

Horses.nl Bron: