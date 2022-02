Julien Epaillard ongenaakbaar in CSI3* grote Prijs van Oliva

Met Billabong Du Roumois (v.Mylord Carthago) bleef de Fransman zowel Harry Charles met Aralyn Blue (v.Chacco Blue) als Mathilde Couturier met Carlotta de Labarde (v.Alezan Crins Laves) voor in de barrage van de GP van het Spaanse Oliva.

Met een bekeken rit nam Epaillard halverwege de barrage de leiding over van Harry Charles om die niet meer af te staan en de premie van 12.875 euro mee naar huis te nemen.

Epaillard een klasse apart

Er zijn enkele wetmatigheden in de sport waar je niet omheen kunt. Zo heb je met voetbal pas gewonnen van Duitsers als het laatste fuitsignaal heeft geklonken en schrijft Julien Epaillard gemiddeld iedere week een rankingproef op zijn naam. Vaak tijdens een concours zelfs meerdere en af en toe, zoals verleden week, wint hij ze alle drie.

In een barrage van 13 nam Harry Charles al heel vroeg de leiding in de wedstrijd. Hij reed lekker door maar het was een tijd die te kloppen was. Epaillard geeft heel veel gas als het nodig is maar vandaag deed hij precies genoeg om te winnen. Het publiek probeerde hem op te zwepen middels fluiten en schreeuwen maar hij liet zich niet gek maken en reed het eerste deel zelfs met de handrem erop. Pas toen hij uit de dubbelsprong kwam werd het tempo drastisch verhoogd naar de laatste twee hindernissen waarmee de zoveelste overwinning voor Epaillard een feit was.

Iris Michels beste Nederlander

De jonge amazone was met haar 11 jarige Bugano de l’Abbaye (v.Ugano Sitte) de enige Nederlander die het lukte om het basisparcours over hindernissen van 1.50 foutloos af te leggen. In de barrage kreeg ze een fout op de dubbelsprong en kwam daarmee op de zesde plek.

Marc Houtzager zag een paal uit de lepels vallen en eindigde als 23ste.

Uitslag

