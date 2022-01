Julien Epaillard ook in CSI2* GP van Oliva niet te kloppen

Epaillard won op de voor hem kenmerkende wijze de GP van Oliva met de 16-jarige Hannoveraanse ruin Solero S (v.Silvio I) Steve Guerdat reed voor wat hij waard was met zijn routinier Albfuehren's Maddox (v.Cohiba 1198) maar moest met een achterstand van 1,45 seconden zijn meerdere erkennen in de Fransman. Robin Muhr maakte met zijn schimmelmerrie Stawita PS (v.Stakkatol) het podium compleet.

Meest winnende ruiter ter wereld

Geen enkele ruiter ter wereld wint zoveel parcoursen als de 43-jarige Julien Epaillard.

Steve Guerdat reed een barrage uit het boekje maar hoe snel hij ook reed hij wist dat je nooit gewonnen hebt als Epaillard nog moet. Dat bleek weer eens temeer want in rengalop wist hij het barrageparcours foutloos af te leggen in een tijd waar niemand aan kon tippen.

Nederlanders

Suus Kuyten, Liesje Vrolijk en Harry Wiering waren de Nederlandse vertegenwoordigers maar wisten helaas geen potten te breken en eindigden in de staart van de rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl