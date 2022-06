Karim El Zoghby wint Grote Prijs van Gelderland

De GP van Outdoor Gelderland is gewonnen door Karim El Zoghby uit Egypte met de NRPS-ruin Zandigo (v. Zento). Als vierde starters in de barrage konden ze de tijd van Daniel Coyle uit Ierland en zijn KWPN-merrie Ivory Tcs (v. Falaise de Muze) met 2/10 seconden verbeteren. Holger Hetzel werd derde, Leon Thijssen vierde en Piet Raijmakers Jr vijfde.

Vijf combinaties mochten naar de 1,55m hoge barrage van de 3* Grote Prijs van de Provincie Gelderland op Outdoor Gelderland in Lichtenvoorde. Daaronder twee Nederlanders: Piet Raijmakers Jr en Leon Thijssen die als tweede en derde aan de start kwamen.

Toekomst talent

Eerste starter was Daniel Coyle die in een hoog ritme met zijn nog relatief jonge merrie door de baan ging. De Ier kon zijn paard goed ondersteunen en kwam foutloos binnen in 38,59 seconden. Ivory is gefokt door Egbert Schep en wordt nu sinds een jaar internationaal door Coyle uitgebracht. Twee weken geleden sprong de negenjarige in Vancouver haar eerste 1,60 m rubriek bij de Nations Cup, met slechts één balk.

Balken voor Raaijmakers en Thijssen

Piet Raaijmakers Jr mocht als tweede van start in de barrage. De Nederlander kwam met Van Schijndel’s Gladstone (v. Grison van den Bisschop) iets onder de insprong van de combinatie uit, wat resulteerde in een balk. De twee redden zich goed door de rest van het parcours en kwamen binnen in 40,94 seconden. Leon Thijssen begon met For President (v. Numero Uno) in volle vaart op de langere lijnen. Maar een correctie voor de combinatie kostte ook hem een balk op de insprong. Hij was wel sneller dan zijn landgenoot: 40,12 seconden.

Grote galop

Karim El Zoghby, die al dik 20 jaar in Velp gevestigd is, reed met zijn groot galopperende Zandigo een keurige ronde, kwam goed uit op de combinatie en gebruikte nergens te veel ruimte. De Egyptenaar nam de leiding over dankzij zijn foutloze ronde in 38,33 seconden. Laatste starter was Holger Hetzel uit Duitsland met Lazio (v. Lancer II). Hetzel was mooi foutloos met zijn schimmel, maar kon de snelheid van Zoghby niet evenaren. De Duitser finishte in 41,2 seconden en werd derde.

Uitslag