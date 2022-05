Kars Bonhof vierde in 3* GP Redefin

De amazone Chloe Reid was in ieder geval niet voor niets uit Amerika komen vliegen. Met Souper Shuttle (v.Stakkato) was ze met haar foutloze barragerit in 42.35 seconden niet te kloppen en claimde daarmee dee eerste prijs van 12.875 euro in de GP van CSI3* Redefin. Eiken Sato kwam met Chacanno JRA (v.Chacco-Blue) heel dicht in de buurt met 42.42 seconden. De derde plaats was voor Janne F. Meyer-Zimmerman en Chesmu KJ (v.Cornet Oblensky) die voor haar barragerit 42.97 seconden nodig had.

Van de 45 deelnemers bleven er maar vijf zonder fouten. Het parcours met een hoogte van 1.50m leek in eerste instantie niet zo zwaar als de uitslag doet vermoeden maar cijfers liegen niet en als maar 12% van de starters foutloos weet te blijven dan is de conclusie dat dit een pittige Grote Prijs betrof.

Kars Bonhof

Alweer leverde Kars Bonhof met Hernandez TN (v.Kannan) een zeer goede prestatie door foutloos te blijven en dat ook in de barrage te herhalen. Met zijn tijd van 47.40 is duidelijk dat hij nog steeds in en opleidingsfase van het paard en van zichzelf zit en tevreden is met zijn vierde plek. Vooralsnog lijkt op stal Bonhof voor Kars alles op schema te zitten want al een paar maanden op rij levert hij opvallende prestatie’s op de diverse internationale wedstrijden en ook op het afgelopen NK liet hij zien dat zijn paard overal overheen kan.

