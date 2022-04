Kent Farrington en KWPN merrie Orafina naar winst in GP van Wellington

Kent Farrington was weer in topvorm in de barrage van de Grote Prijs van het CSI3* in Wellington. Met Orafina (v.For Fashion) was hij in de barrage een seconde sneller dan Chacco Blue II (v.Chacco Blue) met zijn ruiter Santiago Lambre. De derde plaats werd bezet door Hector Florentino Roca met ABC Quantum Cruise (v.Obos Quality 004).

De 10-jarige merrie Orafina (uit Corafina ster PROK van Canturo) begon haar loopbaan als springpaard in Nederland onder de naam Horafina. Stal Thijssen kocht dit fokproduct van VDL Stud in Bears als jong paard aan en liet haar door de diverse stalruiters en amazones opleiden.

Gabryella Dufour

Onder Gabryella Dufour liep de merrie in 2019 en 2020 M en Z en presteerde het om 23 parcoursen achtereen foutloos te blijven. Wat toen al opviel was haar grote wil om een hindernis foutloos te springen.

“Ik heb veel jonge paarden gereden maar zij was al vanaf de eerste dag uitzonderlijk. Een fout was bijna onmogelijk met haar en ze gaf altijd het gevoel dat niets haar moeite kostte”, aldus Dufour.

Sanne Thijssen

De logische keus was vervolgens dat Sanne Thijssen de merrie verder zou gaan opleiden wat ze ook gedaan heeft. Onder Sanne was het eerst wat wennen aan elkaar maar vanaf januari 2020 hadden ze elkaar gevonden en werden de foutloze parcoursen aaneen geregen. Van de elf 1.35 parcoursen die Thijssen reed met haar deed ze dat negen maal foutloos.

Kent Farrington

Farrington doopte de naam Horafina om in Orafina en begon met haar in de nationale rubrieken in Amerika. Onder hem promoveerde ze naar het 1.40 en het eerste internationaal concours met haar was op 10 februari 2021 in Wellington. Ze deed dat met glans door in beide 1.45 parcoursen foutloos te blijven. Twee dagen daarna volgde ook haar debuut in het 1.50 waarin ze acht strafpunten kreeg.



200.000 winsom

Het duurde niet lang of Farrington begon op hoog niveau rubrieken met haar vooraan te rijden en zelfs te winnen. Het hoogtepunt in de nog maar prille carriere van deze geweldige KWPN merrie was de tweede plaats op 12 maart van dit jaar in de CSI5* Grote Prijs van Wellington. Orafina is een paard om in de gaten te houden want ze zou zomaar een plaats kunnen verwerven tussen de absolute toppaarden van de wereld momenteel. Wat winsom betreft is ze goed op weg want in een jaar tijd heeft ze een slorige 200.000 euro bij elkaar gesprongen. Ze heeft alles dat nodig is om een toppaard te zijn, het is nu een kwestie van tijd.

Bron: Horses.nl