Kevin Jochems net buiten het podium in GP van Opglabbeek

Samuel Hutton was vanmiddag met Givenchi (v.VDL Zirocco Blue) de beste van de elf deelnemers die zich hadden geplaatst voor de herkansing. In een tijd van 36.55 snelde hij naar de overwinning in deze 3* GP in Opglabbeek. Przemyslaw Konopacki had met de fantastisch springende Spartacus TN nakomeling Home-Run een scherpe tijd neergezet met 36.97 seconden maar het bleek net niet genoeg voor de winst, wel voor de tweede plaats. Op de derde plaats kwam Guido Jun. Klatte die er met Qinghai (v.Quidam de Revel) 38.09 seconden voor nodig had om zijn barrage te rijden en dus ruim tekort kwam.