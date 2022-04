Kevin Jochems zesde in de 3* GP van St. Tropez

De GP van het 3* concours in St.Tropez is vanmiddag gewonnen door Henrik von Eckermann met Glamour Girl (v.San Amour). In de barrage wist hij Julien Epaillard met Caracole De La Roque (v.Zandor Z) en Bryan Balsiger met Dubai De Bois Pinchet (v.Kashmir van Schuttershof) voor te blijven.