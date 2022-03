Kevin Staut wint GP Parijs op grootse wijze, Greve negende

Kevin Staut heeft de 5* GP van Parijs voor zijn thuispubliek in Franse handen weten te houden. In een barrage op het scherpst van de snede wist hij met Chepetta (v.Chepetto) de rest van het veld voor te blijven en de winstpremie van 132.000 euro te pakken. Henrik von Eckermann zat er met King Edward niet ver vandaan maar het verschil van 0.55 seconden was genoeg om het koppel naar de tweede plek te verwijzen. De derde plaats ging ook naar Zweden in de persoon van de nummer een van de wereld, Peder Fredricson met Hansson WL (v.Hip Hop).

Alhoewel het er na de eerste tien starters nog op leek dat niet veel combinaties de barrage zouden halen viel dat uiteindelijk mee en streden twaalf deelnemers in een barrage om de evenzovele prijzen.

Nederlanders

Willem Greve had zijn Grandorado TN (v.Eldorado van Zeshoek) weer springen uit het boekje. Een eerste ronde waar het duo nergens in de problemen kwam en de hengst al zijn kwaliteiten weer eens toonde.

In de barrage kregen ze een lichte fout op de insprong dubbelsprong maar ook lichte fouten tellen en zo eindigde Greve op de negende plaats.

Sanne Thijssen kreeg een lichte fout op de uitsprong van de dubbel. Con Quidam RB (v. Quinar) trok met een beetje teveel enthousiasme de dubbel in en kwam daardoor iets te dicht onder de tweede en raakte de paal licht maar genoeg om die te laten vallen.

Jur Vrieling zal verdeeld tevreden terugkijken op deze GP. Met Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) sprong hij een puike ronde en leek het erop dat hij zich ook ging voegen bij de barrageklanten. Maar een fout op een steilsprong gooide roet in dat eten en bij het uitgaan van de piste zag je Jur denken dat die fout te vermijden was geweest als hij iets minder dicht had gezeten. Het ging maar om 20 centimeter of zo maar in de top maken details het verschil.

Harrie Smolders kreeg acht strafpunten met Monaco (v.Cassini II) en heel veel meer valt daar niet over te vertellen.

Uitslag + video’s

Bron: Horses.nl