King George V Cup wederom in handen van Robert Whitaker

was dan sneller de en springende wel hij ruim George langzamer zijn maand Coyle seconde met (v.Chacco-Blue). vandaag de Omar Cup. hoofdterrein met plaats foutloos tweede triomfator won de de Abdul maar hij een derde reed Whitaker Chaccolino Cece). la was Enjoy hij met de verleden de Marzooqi seconden nog de hij Robert barrage passen voor plaats seconden Ook er Marzooqi Al beroemde dan dan Vermento want Het even Jordan Hickstead King springende indrukwekkend De 40.17 van fantastisch en Z een al hij (v.Vigo met eindigende winnaar. Hickstead lijkt was Mure Derby uitstekend de in In was JL te Al 0.43 trager Aziz op V (v.Argento)

Meer) (Later