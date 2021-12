Koen Vereecke wint 4* GP Valence

De Belgische ruiter Koen Vereecke heeft met een seconde voorsprong de barrage van de Grote Prijs van Valence gewonnen. Hij deed dat in het zadel van Kasanova de la Pomme (v. Bamako de Muze). In de CSI4* GP over 1m55 haalden negen ruiters de barrage. Daaronder ook Bart Bles, die met Kriskras DV (v. Coooper vd Heffinck) een balk zag vallen en zich als achtste klasseerde.