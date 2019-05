Kuipers scoort in GP La Baule, Simone Blum pakt winst

De Grote Prijs van La Baule werd overtuigend gewonnen door regerend wereldkampioene Simone Blum met een ontketende DSP Alice (v. Askari). De Duitse was een halve seconde sneller dan de Zwitserse topcombinatie Steve Guerdat en Albfuehren's Bianca (v. Balou du Rouet). Laatste starter Darragh Kenny kwam met Important de Muze (v. Erco van t Roosakker) als derde over de streep.

In het eerste gedeelte van de achtkoppige barrage was het alleen de Britse Amy Inglis met Wishes (v. Guidam) die foutloos bleef. De combinatie had daar wel 48,84 seconden voor nodig. De andere combinaties beten zich stuk op een snellere tijd en zagen balken vallen. Dat gold ook voor Doron Kuipers, die met Charley (v. Calido I) uiteindelijk op de zevende plek eindigde.

Hoe dan?

Totdat de laatste drie starters in de ring kwamen was wel duidelijk dat het sneller kon, maar de vraag was wel: hoe dan? Totdat de wondercombinatie Guerdat / Bianca de ring in kwam, in hun bekende gretige stijl het hout hoog hield en de tijd van Inglis aan flarden reed. Na hem pakte de Duitse Blum met Alice nog een halve seconde extra, om het goud mee naar huis te nemen. Zelfs Darragh Kenny kon niet meer aan haar tijd komen.

De GP van La Baule was een kwalificatiewedstrijd voor het EK in Rotterdam deze zomer en voor de Olympische Spelen in Tokyo in 2020.

Uitslag

Bron: Horses.nl