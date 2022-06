KWPN merrie Orafina wint $235.000 Grand Prix van CSIO5* Langley

Zoals we bij Horses al voorspelden maakt de door de VDL Stud en Yde Walda gefokte en door Stal Thijssen verkochte KWPN-merrie Orafina (v.For Fashion) steeds meer furore. Onder Kent Farrington was ze ongenaakbaar in de 1.60 Grote Prijs van het Canadese CSIO5* concours te Langley. Met deze overwinning streek het koppel $77.550 op. Op ruime afstand werd Jose Alberto Martinez Vazques met Quinley (v.Quintero) tweede, op de derde plek zagen we Katherine Strausse met Cincinatti Kid (v.Clarimo) terug.