Lars Kersten zevende in 4* Grote Prijs, Julien Epaillard wint uiteraard

Alle superlatieven om de Fransman Julien Epaillard te omschrijven doen hem nog tekort. Wat de man presteert is ongekend. Niet één ruiter ter wereld kan erop bogen zoveel ranking rubrieken te winnen als hij. In een tijd als deze waar de concurrentie moordend is is dat des te knapper. De voorsprong waarmee hij de ene na de andere rubriek wint geeft weinig hoop voor zijn concurrenten dat ze dat snelheidsgat op korte termijn gaan overbruggen. Temeer hij dat doet met een heel scala aan paarden, en niet zoals je vaak ziet toevallig een heel snel paard heeft in zijn stal. Bij Epaillard op stal is geen paard sneller dan hij.

Om deze Grote Prijs over 1.55m te winnen in Opglabbeek en de premie van 25.000 op te schrijven had hij in de barrage met Gracieux de Pachis (v.Tinka's Boy) 35.61 seconden nodig. Daarmee was hij 4.13 seconden sneller dan de nummer twee Manuel Fernandez Saro met Jarlin de Torres (v.Jarnac). Op de derde plaats bevond zich Angelie Von Essen met Happiness DK Z (v.Hooch DK) die de klok stopte op 41.72 seconden.