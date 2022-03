Laura Kraut boekt sprookjesoverwinning in GP van Wellington

In Wellington ging afgelopen nacht de 4* GP naar de Amerikaanse Ruiter van het Jaar 2022, Laura Kraut. Met haar schimmel Confu (v.Contact Me) was ze in de barrage te snel voor Conor Swail met Vital Chance de la Roque (v.Diamant de Semilly) en Mark McAuley met Jasco vd Bisschop (v.Dulf vd Bisschop).

Kraut streek met haar overwinning 54.000 dollar op. Iets dat ze nog maar enkele maanden geleden niet had durven dromen, aangezien Confu op dat moment op sterven na dood was.

Confu

“Horseware Ireland is al jarenlang een trouwe sponsor van mij en om dan op het door hun georganiseerde concours de Grote Prijs te winnen is geweldig. Maar dat het met Confu is maakt het een sprookje dat je normaal gesproken alleen in films ziet”, aldus een duidelijk geëmotioneerde Kraut.

“Dit was het eerste concours sinds november 2021. Hij kwam in december 2021 terug uit Europa met een naar en hardnekkig virus. Het was niet zeker dat hij het ging redden en zijn toekomst als sportpaard was zeer onzeker. Dat het dus afloopt zoals hier vandaag is alsof het zo moest zijn.”

Barrage

Voor de barrage van dit parcours van 1.55 met 13 hindernissen en 17 sprongen hadden zich tien combinaties geplaatst. Kraut was van hen de snelste foutloze in 36.44 seconden. Conor Swail zette de klok stil op 37.10 en McAuley op 37.55. Daniel Coyle reed met Farona (v. Baltic VDL) de snelste tijd van allemaal, maar moest een fout incasseren en werd daarmee negende.

Uitslag

Bron: Horses