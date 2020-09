Laura Renwick klopt Annelies Vorsselmans in GP-ontknoping

Met geen enkele Nederlandse combinatie in de barrage van de GP in Kronenberg was de hoop op winst met een oranje randje gevestigd op Annelies Vorsselmans. Met Wilandro 3 (v. Unistar) gaf de in Nederland woonachtige Belgische een optreden van formaat, maar de zege werd haar door de laatste combinatie, Laura Renwick en Arkuga (v. Arko III), ontnomen.

In de basisomloop van de CSI2* Grote Prijs werd het kaf van het koren gescheiden door het parcoursbouwwerk van Duitser Olaf Herrmann en zijn team. In de selectieve 1.45m proef werden vooral strafpunten verzameld in de driesprong en op de laatste oxer, waarvoor men in de bocht ernaartoe de afstand precies op orde moest hebben. Slechts zeven van de negenenvijftig combinaties hielden de lei schoon.

Formaat

Annelies Vorsselmans sneed met Wilandro 3 , gesterkt door een fijne rit in de basis omloop, als een mes door boter in de barrage. De Belgische amazone nam het risico om voorlangs naar de dubbel te steken, maar moest in de laatste lijn een pasje terugrijden. Het resultaat na een optreden van formaat las op de teller 43.59 seconden.

Lest Best

Tot de laatste starter stond Vorsselmans aan de leiding, maar Renwick veroverde net als in de GP- kwalificatieproef op vrijdag de zege. Met de zelf gefokte, negenjarige Arkuga (v. Arko III) koos de Britse ervoor om niet voorlangs naar de dubbel te steken. Ze gaf overal, maar zeker in de laatste lijn, flink gas en dook net een hele seconde onder de te kloppen tijd. “Dit paard is van zichzelf heel snel en ik was bang dat wanneer ik voorlangs zou steken ik hem uit zijn ritme zou halen. Het is een relatief jong, maar heel competitief paard. Vanwege Covid-19 heeft hij niet echt wedstrijdritme in de benen zitten, maar zijn instelling maakt veel goed”, aldus de Britse winnares.

Eerste keer in de Peelbergen

“Dit was mijn eerste CSI in Kronenberg. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vaker in Zuid-Europa rijd en een stuk minder in Nederland en België, maar we komen zeker terug! Ik had hier ook een aantal leerlingen die meereden en die hebben ook goed gepresteerd, dus het was een mooie kennismaking met de Peelbergen. We hadden mooi gebouwde parcoursen, veel ruimte en heerlijk weer, wat wil je nog meer.”

Super Grand Prix ticket

Renwick bemachtigde met haar zege niet alleen een mooie geldprijs en ranking punten, ze kreeg ook een ticket voor deelname aan de Van Mossel Super Grand Prix uitgereikt. De winnaar van deze GP mag een jaar lang extra PK’s rijden in de vorm van een Audi Avant A4. Deelname aan deze finale proef gaat nipt aan Vorsselmans voorbij. “Dat is spijtig, maar ik kan niet anders dan heel erg tevreden zijn. Wilandro sprong geweldig in allebei de rondes. En wat betreft de winnares, er valt tegen een amazone als Renwick bijna niet op te rijden. Ze ging ervoor en heeft de winst absoluut verdiend”, aldus de partner van Jeroen Dubbeldam.

Top vijf

De top vijf van de Grote Prijs bestond verder uit Duitser Maxililian Lill met D-Cassina (v. San Patrignano Cassini) finishte hij als derde in 43.93 seconden. Ier Alex Duffy sloot met Fts Killossery Konfusion (v. Siec Livello) in 44.05 seconden aan op de vierde plaats. De Amerikaanse Chloe Reid, pupil van Markus Beerbaum, eindigde met Luis P (v. Lord Pezi) in de derde tijd, maar zakte naar de vijfde plaats door een balk.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl