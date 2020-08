Levy met Sirius Black naar winst in GP Deauville, Finn Lente tweede

In Deauville was de winst voor Edward Levy en Sirius Black (v. Calisco du Pitray). Argentijn José Maria Larocca werd tweede met de tienjarige KWPN'er Finn Lente. De derde plek was voor Scott Brash met Hello Vincent (v. Consul DL Vie ).

Het enige 3* evenement van dit weekend vindt plaats in het Franse Deauville, waar een groot deel van de internationale springtop zich verzameld heeft. De Grand Prix over 1m50 werd vandaag al verreden, onder wat aangenamere temperaturen dan voor zondag verwacht worden.

Franse winst

Edward Levy ging tot genoegen van het Franse publiek over de al vroeg gestelde snelle tijd van Scott Brash heen en reed naar 40,27 seconden met Sirius Black. Dit dankzij korte lijnen vanaf het begin van de barrage en een gewaagde laatste galoppade. Argentijn José Maria Larocca nestelde zich daarna nog tussen Brash en Levy met de door de familie Nijensteen gefokte Finn Lente. Opmerkelijk was ook de vierde plaats voor de jonge Franse amazone Fanny Skalli, die uitstekende rondjes liet zien met Jonka-A (v. Cardento).

Chopin’s Bushi in opstand

Denis Lynch kreeg met de Nederlands gefokte GC Chopin’s Bushi (v. Contendro II) een hoop te stellen in de barrage. Het paard, dat in januari nog de Wereldbekeretappe van Leipzig won met Lynch, wilde niet meer vooruit. Uiteindelijk ging de klok lopen en na zo’n 40 seconden kreeg Lynch zijn paard zover dat hij toch aan het barrageparcours begon. Zonder balken leverde dat uiteindelijk 12 strafpunten voor tijd op, maar Bushi had het toch gedaan en werd alsnog geklasseerd.

Basisparcours met lastige afstanden

In het basisparcours was het lang wachten op de eerste foutloze ronde. De tijd stond scherp, de afstanden waren lastig en de bodem was ook niet voor iedereen gemakkelijk te rijden, een beetje poederig en glad. De 20ste starter, Bryan Balsiger, leek op weg naar foutloos rondje, maar kreeg een balk op de laatste oxer. Uiteindelijk was het 21e starter, de Portugese Luciana Diniz, die het wel lukte. Daarna volgden uiteindelijk nog tien combinaties en kon er toch een degelijke barrage verreden worden.

Uitslag

Bron: Horses.nl