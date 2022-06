Longines GP Sopot overwinning voor Andreas Schou

Het was verrassend de Deen Andrea Schou die er met de hoofdprijs vandoor ging in de Grote Prijs van het Poolse Sopot. Met Independent (v.Diamant de Revel). De tweede plaats was voor Janne Friederike Meyer-Zimmerman die met Messi van 't Ruytershof (v.Plot Blue) net iets vlugger was dan de Zwitser Niklas Schurtenberger die met Quincassi (v.Quintero) derde werd.

Zoals zo vaak zat het venijn ook deze keer in de staart want Schou kaapte als laatste starter in een barrage van 13 deelnemers de overwinning en de bijbehorende 32.500 euro voor de neus van Meyer-Zimmerman weg. De Duitse amazone had het grootste deel van de rubriek aan de leiding gestaan met haar tijd van 42.77 seconden. Schou dook daar precies 0.4 seconden onder en verdiende daarmee de eer en eeuwige glorie.

Het was een wedstrijd over twee manches met een hoogte van 1.60m waarbij de beste 13 uit de eerste manche voor de tweede mochten terugkomen om daar op tijd te beslissen wie de winnaar werd.

Er doen aan dit concours geen Nederlanders mee.

Uitslag