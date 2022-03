Loodzware GP van Vejer buit voor Cardoso de Resende Alves

Na een loodzware eerste ronde wisten zich maar vijf combinaties te plaatsen voor de barrage vanmiddag in de GP van de CSI4* GP van Vejer de la Frontera. Het was de Braziliaan Bernardo Cardoso de Resende Alves die met Mosito van het Hellehof (v.Nabab de Reve) de winst wist weg te kapen voor de neuzen van Holly Smith met Fruselli (v.Zambesi TN) en Susan Fitzpatrick met Verdict de Kezeg (v.Diamant de Semilly).

Voor de Nederlanders is de hoofdprijs van 23.800 euro nooit in zicht geweest deze GP want zowel Kim Emmen als Frank Schuttert gaven vroegtijdig aan de jury aan de strijd te willen staken.

Bron: Horses.nl