Ludger Beerbaum wint derde etappe van GCT in Mexico-Stad

Met een waanzinnige barragerit wist Ludger Beerbaum met Mila 64 (v.Monte Bellini) de GCT Grote Prijs van Mexico-Stad te winnen. Op imponerende wijze wist hij Denis Lynch met Brooklyn Heights naar de tweede plaats te verwijzen. Derde werd Michale Duffy met Zilton SL Z (v.VDL Zirocco Blue).

Via de kwalificatie eerder op de dag waren 35 combinatie’s startgerechtigd in de GCT van Mexico. Onder hen Sanne Thijssen met Con Quidam (v.Quinar), Jur Vrieling met Griffin van de Heffinck (v.Castelino van de Helle), Bart Bles met Kriskras DV (v.Cooper van de Heffinck) en Johnny Pals met Charley (v.Calido).

Maikel van der Vleuten en Suus Kuyten haalden de schifting helaas niet deze keer.

GCT Grand Prix Mexico-City

Thomas

Het nog maar 23-jarige Belgisch talent beleeft een debuut om van te dromen in de GCT. Werd hij twee weken geleden bij zijn eerste GCT Grand Prix al derde, ook nu wist hij met Luna van het Dennehof (v.Prince van de Wolfsakker) de 13 hindernissen en 16 sprongen foutloos te overwinnen en plaatste zich als eerste voor de barrage.

Pals

Charley had alles gegeven in de kwalificatie waarin hij foutloos bleef maar in de GP was de room er wat vanaf en sprong de schimmel minder scherp dan eerder op de dag. Het resultaat was twee fouten en de 23ste plaats voor Johnny Pals.

Vrieling

Op dit niveau heeft de schimmel van Jur Vrieling nog niet veel ervaring maar ondanks de drie afworpen sprong de 10-jarige merrie een nette ronde. De toekomst zal uitwijzen of ze leert van haar fouten, de techniek en het vermogen heeft ze er in ieder geval voor. Wegens het behalen van ook nog een paar tijdfouten eindigden ze op de 30ste plek van het klassement..

Bles

Bart Bles leek met Kriskras DV de zesde foutloze te worden maar op de een na laatste hindernis, de driesprong, ging het fout op de middelste. Kriskras leek zich iets te verslikken waardoor de steilsprong naar beneden werd gesprongen en Bles buiten de prijzen viel. Met de 17e plaats was Bles wel de beste Nederlander vandaag.

Thijssen

Met Con Quidam RB was Sanne Thijssen een eind op weg om zich voor de barrage te gaan plaatsen maar in het laatste deel van het parcours gingen toch nog twee balken uit de lepels en eindigde het duo als 22ste.

De barrage

Als eerste moest Gilles Thomas proberen een tijd neer te zetten waarop de rest zich stuk zou bijten. Maar op hindernis drie ging het mis omdat Thomas zijn merrie te groot afdrukte en ze geen kans meer had die steilsprong nog foutloos te springen en werd hij zesde.



Wat Thomas niet lukte kreeg Denis Lynch wel voor elkaar. Een razendsnelle foutloze rit in 44.56 seconden. Dat was een tijd waar de rest aan kon gaan staan. De Ier werd daarmee tweede en heeft zich verzekerd van een plaats in de finale in Praag omdat Beerbaum al eerder de GP van Doha won.

Ben Maher trok alles uit de kast wat resulteerde in de snelste tijd maar ook een springfout waarmee hij vierde werd. Pieter Devos probeerde het wel maar waar zijn merrie een overschot heeft aan kwaliteit moet ze het in snelheid toch afleggen waardoor hij als vijfde eindigde.

Het spektakel zat in de staart van de barrage. Eerst leek Michael Duffy de tijd van Lynch te gaan kloppen maar op de laatste lijn trok hij er op het laatst nog een galopsprong bij waardoor hij 0.03 seconden achter Lynche op de derde plaats eindigde.

Ludger Beerbaum deed alweer het onmogelijke. Op een werkelijk soevereine wijze liet hij de winnende tijd van 44.51 seconden noteren en pakte daarmee zijn tweede GP overwinning van de drie tot nog toe verreden GCT etappes plus de bijbehorende 100.000 euro. Het gemak waarmee zijn schimmelmerrie springt is zeer indrukwekkend.

