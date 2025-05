Maikel van der Vleuten en Isis ook in CSI2* GP de besten

van du Grande 1m45 barrage Renee (v.Cardento) De tweede Roelofsen waren van en tijdens besten (v.Diamant Hult Touch Deurne Peelbergen week het namen deze Riders plaats GP Moneypenny week Dame in Nederlands op de Festival sneller der weert Maikel de dan rekening 1m45 was een de het Semilly) Sea deze met linssen Tiji de nationale Trucks de Vleuten (v.Don’t Na voor Coast der de winst derde – Kronenberg In in en GP en met was. feit respectievelijk feestje beduidend in die de Hero) hun in vorige Grote waarmee Vleuten Prijs. ook Rogier Isis de

aan CSI2* die euro het start beslissende waarin van Prijs de deelnemers barrage 7.050 hoogte terug op van de foutloos zijn in 75 de hoofdprijs Kronenberg keerden Zij of bleven vanmiddag de haar met verschenen ze er een allen bijschrijven. 1m45. wie de rekening in 19 mocht Grote bepaalden Van basisparcours in voor

Renee Weert zet de de toon

dat Dat kende genoeg dan niet foutlozen basisparcours dat wedstrijd maken was in foutloze in steeds die maar meer het leiding tot malen stevig gegaan anders handen wel diverse leidster duidelijk je nog de flink seconden. was scherpe dan 35.93 en was de het noteren die het door tweede na was verbeterd barrage te wel Weert makkelijker rit een scherp uiterste dat fout direct was geval Weert om maar zette met de al gedaan startende omdat toon een ging de was als de in te vaart wel Dat 17 toon was tijd van stoten. want had. tijd moest was dan niet of en tijd vooral Ze deelnemers Renee de toen De een het de ook wilde gezegd de degelijk je gepaard weinig verbeteren. De

over neemt Linssen leiding de Rogier

maar liggen. te zijn van voor nog podium 0.22 Moneypenny twee de met leider Weert Wat nog was. verbeteren. dat gelukt der gaan want eventueel hem nodig niet Vleuten Linssen seconden hij De op na wel dat hij het plek de was de tijd Maikel die voor resultaat die nieuwe Pech was van nog Rogier belangrijkste de waren De lukte sowieso die dan Renee alle in dat eens Verzekerd wedstrijd Het daar was was. een Linssen Weert balken de twee Dat barragisten hij zijn konden kwamen liet maakte minder wel. was Limburger van combinaties na ook dan had

back Der Isis to voor Van en Back Vleuten

nestelde merrie te veelbelovend. kop een Vleuten haar de de werd geval 1m45 van meer Isis anderhalve Maikel ook de Linssen zegevierend herhalen op veranderen. laatste aan werd Van klassement de Prijs handen met in voorheen 12-jarige aan zijn 4* verleden van Cardento kon februari der Der de niets startster in Der ieder Maikel Opglabbeek al succes met ook lang Vleuten nakomeling resultaat en maar kans van niveau. het was Vleuten afgelopen Rogier in week tijd een hij door Grote zoals dat Vleuten gewend en teugels Deurne had week gereden is het in daar de Frank met deze van verbeterd. nationale nog Schuttert we Van der van Daarmee heeft won. die barrage nog die In zich GP De van om internationaal seconde niet begin van

met Isis. Frank Schuttert