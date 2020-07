Maikel van der Vleuten op 4/100 naar winst in 3* GP Lier

Maikel van der Vleuten gaat als een speer in Lier. Nadat hij gisteren al het 1m40 won met Beauville Z (v. Bustique), schreef het duo zojuist de Grand Prix op naam. Als laatste starter snoepte de Nederlander nog net 4/100 seconde van de tijd van de razendsnelle Titouan Schumacher af, die met de ontketende Atome Z (v. Amadeus Z) genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Een-na-laatste starter Schumacher vocht zich door het parcours met Atome Z en kwam er – ondanks wat moeite op combinatie – toch foutloos doorheen. Ze reden de net gezette tijd van thuisruiter Pieter Clemens met een seconde aan flarden. Clemens tekende uiteindelijk voor de derde positie met Icarus (v. Querlibet Hero).

Heel spannend

Laatste starters Van der Vleuten en Beauville Z hadden een hele opgave aan de tijd van Schumacher. De ruin werkte zich direct al het vuur uit de sloffen, maar had iets drift op hindernis drie. Dankzij een correctie kwamen ze goed door de combinatie, maar toen Van der Vleuten ook moest corrigeren in de laatste lijn, werd het heel spannend. De opluchting was dan ook groot toen de tijd net genoeg bleek om van de Fransman te winnen.

Vrieling vijfde met Chalcedon

Jur Vrieling reed met Km Chalcedon (v. Calido I) ook een foutloze barrage. De indrukwekkende schimmel kwam met genoeg ruimte over de sprongen, maar Vrieling moest wat inhouden voor de laatste hindernis en stopte de tijd op 38,63 seconden. Het was goed voor de vijfde plaats. Bart Bles kreeg met Israel v/d Dennehoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) een balk op de laatste barragehindernis en finishte als tiende.

