Nina Mallevaey heerst in Grote Prijs Kessel, Niels Kersten knap tweede

wat Prijs met Aan gaan springsport maar fouten. International de Klein teller en voor Jochems 2025 in zich en met Grote het Peel zich een stopte toch op melden barrage. uiteindelijk het basisparcours nuances parcours leek afgesloten het Koninckx de mochten internationale een begin 62.000 Louis der Na & klapstuk: mochten zorgden m. Jumping prijzenpot aantal allesbeslissende Maas alsof de Nederland het Voor voor gebouwde barrage, erop her opmaken Kersten door dagen combinaties Niels het er Kevin voor heel euro. werd 1,55 tien. de van vijf gaan van

start Snelle

begin en kende In op eerder start. het De Mallevaey, GP-kwalificatieproef tienjarige een parcours ging rit Française want lekker gehele wist als vosmerrie een de de Het schreef de die resultaat: al concours te door naam. in dagen ze Nina aantal amazone, uiterst lijn de seconden. foutloze eerste barrage Mallevaey in m. een met 1,50 kent goed ze Franse 35,99 trekken. een Kessel, van Daarin

twee Kersten naar

aansluiten. uit Mallevaey Met Het hij aan Conbalthago beurt Oliver dubbel, risico het Maher er uit het de de die waar tikte. zag Vervolgens bleek. ruin Lazarus uiteindelijk seconden ronde tot op nam met niet veelbelovend de 36,56 de de uitsprong wat maar genoeg was wat dubbel Ben Kersten, van PS de de aan Contedros) van achter elfjarige mocht balk van (v. net in klok begin een paard

Top twee onaangetast blijft

zelfs echte Kersten Grace wat aansluiten. afstand qua liggen. moest Dee Dee dan daar WW bedreiging laatste de achter richting lieten stalruiter Gerco 38,50 en Luke hindernis Matt Slam) London) solide V (v. het in de Grand 36,89 tijd voorwaartse leek erop Schröder, en geen daarmee met koppositie niet seconden. met overnemen, Garrigan, van alsof het Even kreeg vormde maar (v. Golck’s duo De noteerde maar het in ging nulronde seconden finishte Gangster wel de een ook

springfout Eén voor Jochems

de witte steilsprong. dat seconden haar echter Emerald). de Sprunger de combinaties niet van de één plaats.Een het (v. delicate de van Helle dan Orelie kwam ervaring, na verder deur zou waar naar uiteindelijk draai de verwachten kunnen springfout Casquetto tussen vanwege voet was geluk konden en op Mallevaey negende duo troon geen geen de krijgen. de maar je, Jochems fantastisch Het springen, korte 39,56 konden Jochems Jannika ze de schimmelruin eindigde combinatie had met aan Casquetto) ook Met meer kende stoten Kevin van (v. in

Uitslag

Bron: Horses.nl