Mans en Sanne Thijssen in top 10 Opglabbeek

Op Sentower Park werd zondagmiddag de 2* GP over 1,45 m verreden. De winst was voor de Braziliaan Francisco José Mesquita Mus met Carte de Blue Ps Marathon (v. Cartoon 21). Hij bleef de Belgische ruiter Jérôme Guery met Come Away Flamingo Z (v. Cardento) een halve seconde voor in de barrage.

Mans Thijssen reed de KWPN’er Joviality (v. Warrant) ook foutloos door de barrage en werd vijfde. Zus Sanne Thijssen was iets langzamer en werd zevende met Hawai Balia NL (v. Van Gogh). Lars Kersten was met een balk in de barrage elfde met Hallilea (v. VDL Zirocco Blue). Ook John Steeghs en Joey Alberti wisten zich te klasseren in Opglabbeek.

Uitslag

Bron: Horses.nl