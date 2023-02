In de derde week van de MET tour in Spanje is de 2* Grote Prijs gewonnen door Nicolas Delmotte met Citadin du Chatellier (v. L'Arc de Triomphe). Marc Houtzager heeft Holy Moley (v. Verdi TN) meegenomen naar de Spaanse zon en werd in deze GP over 1,45 m vierde dankzij een foutloze barrage op twee seconden achter de winnaar.

Ook Thijmen Vos en Ive Got The Key (v. Womanizer) wisten zich te klasseren. Vos werd negende na een balk in de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl