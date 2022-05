Er is er maar een de eerste en dat zal tot aan het eind der dagen Marriet Smit-Hoekstra zijn die met Duco Z (v.Dakar) de eerste GP van een CSI2* in Deurne op haar naam schreef. In een barrage van twaalf deelnemers was zij de snelste in 39.76 seconden. De Amerikaanse amazone Zazou Hoffman werd tweede met Bloom du Plessis (v.Orient Express) voor Michel Hendrix die met Hendrick’s HX (v.Butique) de derde plaats bezette.

UItslag

Bron: Horses