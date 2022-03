Max Sebrechts wint in eigen huis GP van Lier

De bovenste twee treden van het schavot waren vanmiddag in de GP van CSI2* Lier voor België. Max Sebrechts en Cacacha van het Scaeck (v.Bamako de Muze) legden beslag op de eerste plaats en 7500 euro in 39.94 seconden. De tweede plaats was voor zijn landgenoot Karel Cox die met Nueva epoca de Regor (v.Naba de Reve) precies 0.1 seconde langer deed over het barrageparcours van zes hindernissen en zeven sprongen. De derde plaats was voor de Britse amazone Gemma Tatterstall die met MGH Candy Girl (v.Sligo Candy Boy) de klok stopte op 40.57 seconden.