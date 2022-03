McLain Ward en HH Azur winnen $216.000 Grote Prijs van Wellington

In Europa mogen we dan Ehning en Guerdat hebben in Amerika hebben ze McLain Ward en die doet voor niemand ter wereld onder. Met een oogstrelende barragerit won de Amerikaan op HH Azur (v.Thunder van de Zuuthoeve) de GP van het CSI*4 concours in Wellington. De Griekse rijzende ster Loli Mytilineou met haar geniale Levis De Muze (v.Elvis Ter Putte) moest genoegen nemen met the best of the rest prijs. De derde plaats was voor Ben Maher met Faltic HB (v.Baltic VDL)

47 combinaties kwamen aan de start in deze rubriek met hindernissen tot maximaal 1.55 mtr. Van hen kwamen er acht terug voor de barrage die uit zes hindernissen en zeven sprongen bestond.

De barrage

Als eerste starter in de barrage kon Amanda Derbyshire met Cornwall BH (v.) weinig anders dan rijden alsof haar leven ervan af hing met ruiters als Ward en Maher achter je. Dat deed ze dan ook maar op de lastige stijlsprong halverwege kreeg ze een fout maar haar tijd van 36.75 was een aardige graadmeter ook al had ze op de eerste drie sprongen de bochten wat te ruim genomen.

Twee ruiters na haar kwam het moment waar iedereen op had zitten wachten, McLain Ward en HH Azur.

HH Azur wint derde 4* GP dit jaar

Als McLain een Grote Prijs rijdt dan wordt altijd verwacht dat hij die wint. Des te knapper is het dat hij zo vaak aan die verwachting voldoet. Krijgt Ward de rit die hij in gedachten had dan is hij zelden te kloppen. Zo’n rit kreeg hij vanavond en zijn tijd van 35.22 zou een harde noot zijn om te kraken. Maar Ben Maher moest nog en voor de spanning was het geweldig dat hij als laatste naar binnen moest.

De teleurstelling was dan ook groot toen al gelijk hindernis een in het zand plofte. Daarop zag je dat Maher nog wel doorreed maar niet meer alles op alles zette. Zijn tijd van 36.30 seconden liet ruimte om te denken dat hij dicht in de buurt van Ward zou zijn gekomen had hij die fout op de eerste niet gehad.

Uitslag

Bron: Horses