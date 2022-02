Mel Thijssen wint Grote Prijs van CSI3* Villamoura

Op hele knappe wijze en met ogenschijnlijk gemak won Mel Thijssen met Cartolana 2 (v.Catapult) de CSI3* Grote Prijs van Villamoura. Ze rekende o.a. af met Victor Bettendorf en Astuce de la Roque (v.Kannan) die tweede werden en de Brit Jack Whitaker die met Valmy de La Lande (v.Mylord Carthago) de derde plaats opeiste.

Een constante lijn omhoog

Het gaat lekker met Mel Thijssen. Al een tijdje timmert ze aan de weg in de luwte van haar oudere zus Sanne. Maar langzamerhand is Mel niet meer te duiden als ‘het zusje van’ maar is ze een naam voor zichzelf aan het maken. op 21-jarige leeftijd een 3* Grote Prijs blijft knap en is voor heel weinig ruiters of amazones weggelegd. De constante manier waarop Thijssen op steeds hoger niveau goede prestaties blijft neerzetten geeft hoop op weer een toekomstige Nederlandse top amazone in wording.

Met haar prestatie verdiende de amazone uit Sevenum 12.825 euro.

Nederlanders

Na Mel Thijssen was de beste Nederlander terug te vinden op plek 18. Lars Kersten kreeg een springfout in het basisparcours met Hallilea (v.VDL Zirocco Blue) en viel daardoor buiten de prijzen.

Zijn broer Niels Kersten werd 23ste met High Hopes SFN (v.Numero Uno) die ook een paal naar beneden sprong maar iets langzamer was. Vermeld moet worden dat beide paarden hele nette ronden sprongen en allebei pech hadden aan de springfout.

Uitslag

Bron: Horses.nl