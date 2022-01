Michael Greeve onverslaanbaar in Exloo en wint zowel GP CSI2* als CSI1*

Na eerder op de dag al de GP van het CSI1* op naam te hebben geschreven pakte Michael Greeve ook de overwinning in de hoofdrubriek van het internationaal concours Exloo. Deze keer deed hij dat met Eurohill’s Fyolieta (v.Carambole). Hij bleef Frank Schuttert en Julia Houtzager voor die de plekken twee en drie opeisten.

Julia Houtzager sneller

Het ging deze keer met minder machtsvertoon dan in de barrage van de CSI1* GP want Julia Houtzager reed na de dubbelsprong binnendoor waardoor ze sneller dan Greeve was maar de springfout van haar paard High Five (v.Toulon) op de een na laatste hindernis was het die haar van de overwinning afhield. Frank Schuttert bleef met Greatlight VDL (v.VDL Zirocco Blue) ook in de barrage foutloos maar deed dat in 33.36 seconden waarmee hij tweede werd.

Voor de winnaar was 6250 euro weggelegd terwijl de nummers twee en drie ook nog een mooie 5000 euro en 3750 euro bij hun winsommen mochten bijschrijven.

Nederlanders

Bas van der Aa kreeg in de barrage een fout en zijn tijd van 34.92 seconden was goed voor de vijfde plaats. Julian de Boer, Hessel Hoekstra en Jordi Wilken wisten beslag te leggen op de plekken negen, tien en elf.

Uitslag

Bron: Horses.nl