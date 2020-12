Michael Greeve wint Grand Prix op Sentower park

De 2* Grand Prix van Opglabbeek over 1m45 is gewonnen door Michael Greeve met zijn grote schimmel Guan Gjb (v. Namelus R). Greve ging als derde van elf van start in de barrage, maar was lang de enige met een foutloze ronde. Laatste starter Soren Pedersen liet de balken ook liggen, maar was een stuk langzamer met Chico Z (v. Clinton 1). Niels Bruynseels was de snelste vierfouter met Luca van 't Eigenlo (v. Echo van 't Spieveld) en werd derde.

De derde starter in de elfkoppige barrage in België vanmiddag, was Michael Greeve met zijn grote schimmel Guan Gjb. Het duo reed in opperste concentratie rond. Ze kwamen mooi krap om de kerstboom heen, en perfect over de steilsprong die daarachter stond. Guan toonde zich zeer werkwillig en geconcentreerd. De eerste foutloze ronde was voor Greeve, in 36,28 seconden. De Nederlander zette met zijn uitstekende rondje de standaard voor de rest.

Balken

Zesde starter Johnny Pals kreeg met Charley een balk en kwam vervolgens niet goed uit op de laatste hindernis, waardoor hij opnieuw moest aanrijden. Hij eindigde met 11 strafpunten op plaats tien. Ondertussen stond Greeve nog steeds bovenaan, met nog vijf combinaties te gaan. Ook Pieter Devos zag met Comme-Laude W (v. Comme Il Faut) een balk vallen. Zijn echtgenote, de Nederlandse Caroline Devos-Poels met Just Me D (v. Cicero Z van Pamel) kreeg even later balken op hindernis 2 en na de lastige draai om de kerstboom. Greeve stond dus nog steeds bovenaan als enige foutloze.

Eindspel

Een-na-laatste starter Niels Bruynseels was met Luca van’t Eigenlo wel duidelijk uit op de winst. Het ging op vol tempo lang goed, maar in de combinatie raakte de bruine toch een balk. Bruynseels was wel de snelste vierfouter in 37,42 seconden. De laatste starter was Soren Pedersen uit Denemarken met Chico Z. Zijn schimmel ging zeer braaf rond, maar was een goed stuk langzamer dan Greeve’s Guan. De Deen was wel foutloos en tekende voor de tweede positie in het eindklassement.

Uitslag

Bron: Horses.nl