Micky Morssinkhof en Charlotte Pals-Verhagen geplaatst in GP van CSI2* Bonheiden

Constant van Paesschen werd de winnaar van de met 25.000 euro gedoteerde Grote Prijs van Bonheiden. In de barrage was de 36.96 seconden die hij met Zahara (v.Balou du Rouet) op het bord had gezet een niet te kloppen tijd en was de 8.415 euro zijn deel. Anthony Wellens kwam met Danger Civil vh Lindehof Z (v.Diamant de Semilly) aardig in de buurt met 37.14 seconden maar moest toch genoegen nemen met de tweede plaats. De derde plaats was voor Ingmar (v.C-Ingmar) gereden door de Colombiaan Dayro Arroyave.