Nederlanders sterk in 3* GP van Boedapest, Van Der Schans derde

In Boedapest is de Griek Angelos Touloupis winnaar geworden van de CSIO 3* Grote Prijs over een hoogte van 1.50m. In de barrage was hij met Lord Mexx (v.Larimar 7) een halve seconde sneller dan Jörne Sprehe met Hot Easy (v.Andiamo Z). Een knappe derde plaats was er voor Wout-Jan van der Schans die met AS Bombay (v.Diamant de Semilly) dubbel nul reed en al een tijdje in goede doen is met de 11-jarige hengst.