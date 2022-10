Nicola Philippaerts naar winst in Oliva

Nicola Philippaerts heeft met H&M Luna van 't Ruytershof Z (v. Levisto Z) de 3* Grote Prijs van de derde week van de Autumn Met Tour gewonnen. In Oliva zette de Belg al vroeg de snelste foutloze barragetijd neer. De rest beet zich erop stuk of deed niet eens een poging om hem in te halen.