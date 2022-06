Pals en Smolders op schavotje in Opglabbeek

De Fransman Julien Epaillard deed ook in Opglabbeek wat hij wekelijks doet, een rankingproef winnen. Op het CSI Opglabbeek was dit alweer de vierde rubriek die hij op zijn naam schreef. Op de Fransman lijkt al jaren geen enkele maat te staan en in deze GP over een hoogte van 1.55m met 12.825 euro voor de winnaar was dat niet anders. Op de 35.56 seconden die hij had neergezet met Gracieux du Pachis (v.Tinka's Boy) beet ieder van de tien deelnemers in de barrage de tanden stuk. Johnny Pals had met Iberia vd Hagenhorst (v.Chacco Blue) wat geluk op de laatste maar alles bleef liggen en de tweede prijs was zijn deel. Harrie Smolders eindigde met een bekeken foutloze barragerit op de derde plaats met Darry Lou (v.Tangelo van de Zuuthoeve).