Penelope Leprevost schrijft GP van Vejer de la frontera op naam

De Grote Prijs van het CSI4* concours te Vejer de la frontera is een prooi geworden voor de Francaise Penelope Leprevost met GFE Excalibur de la tour Vidal (v.Ugano SItte). Na een zware eerste ronde bleven van de 50 combinaties die waren gestart er maar vier over met een nul achter de naam en zij vochten in de barrage uit wie de hoofdprijs van 23.800 euro mocht meenemen.

De voor eigen publiek rijdende Armando Trapote koos ervoor om geen risico te nemen en de nadruk te leggen op een foutloze barragrit met Tornado VS (v.Toulon). Dit werd beloond met de tweede plaats aangezien de resterende twee deelnemers beiden een fout kregen. De snelste tijd werd in de barrage gereden door de Braziliaan Felipe Amaral die er met Androide 3K (v.VDL Zirocco Blue) maar 34.73 seconden over deed om de finish te halen maar daardoor wel tegen een springfout opliep. Met dat resultaat vond hij zichzelf terug op de derde plek. Vierde werd Jens Baackman met Nomanee (v.Non Stop)

Uitslag

Bron: Horses.nl