Piergiorgio Bucci nipt naar winst in GP van Villamoura

Julien Gonin kwam met Valou du Lys (v.Calvaro) maar 15 honderdste van een seconde tekort om de winst in de vandaag verreden 3* GP van het Portugse Villamoura voor de neus weg te kapen van de Italiaan Piergiorgo Bucci met Cochello (v.Casall). Romain Dreyfus werd derde met Big Brother (v.Untouchable 27).

Met de overwinning streek de in Nederland wonende Bucci 12825 euro op en ook de tweede prijs was nog goed voor 10260 euro.



Moeilijke proef

Van de 42 deelnemers was het er maar zeven gelukt om dit 1.50 parcours zonder fouten af te leggen. In de barrage konden drie combinaties dat resultaat herhalen waarvan Bucci met 36.24 seconden de snelste was. Nederlanders deden niet mee aan dit concours.

Uitslag

Bron: Horses