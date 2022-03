Prachtige sport in door Edwin Smits gewonnen GP van Oliva

De vanmiddag verreden Grote Prijs van het CSI-3* concours in het Spaanse Oliva is geëindigd met een overwinning voor Edwin Smits met de KWPN'er Farezzo (v.Arezzo VDL). Het paar bleef in een spannende barrage met een tijd van 39.35 seconden de rest van het veld net voor. De Tweede plaats was voor Rene Tebbel die met Tulum (v.Chacco Bue) 0.71 seconden langzamer was. Derde werd Pia Reich met PB Chaconi (v.Chacco Blue).

Hessel Hoekstra Icoon VDL (v.Bubalu VDL) reed ook in de barrage foutloos en als tweede starter leek zijn tijd goed genoeg om bij de eerste vijf te eindigen. Helaas voor Hoekstra was dit zo’n wedstrijd waar op het scherpst van de snede gestreden werd en het de meesten ook lukte om dit foutloos te doen waardoor hij als achtste gerangschikt werd.

Snel, sneller, snelst

Als eerste was Bilal Zaryouh met Usual Suspect D’auge (v.Jarnac), het voormalig toppaard van Julien Epaillard, van start gegaan en deed dat foutloos in 43.71. Dat leek een tijd die wel te kloppen was maar niet eenvoudig…..zo leek dat dus. Maar het was diezelfde Julien Epaillard die met Edesa’s Djud Box (v.Diarado) bijna twee seconden van die tijd afhaalde en daarmee leek de winnaar wel bekend.

Niets minder was waar.

Rene Tebbel liet weer eens zien waar hij ooit zo goed in was, racen tegen de klok. In een rit waarbij zijn paard platter en platter begon te springen lukte het toch om alles in de houders te laten en 1.80 seconden van de tijd van Epaillard af te snoepen. Het kon niet anders dan Tebbel ging deze GP op naam schrijven.

Maar dat was buiten Edwin Smits gerekend. In een alles of niets rit waarbij hij iedere afstand naar voren nam reed hij Farezzo in 39.35 door de finish en werd daarmee de winnaar van deze GP en een cheque van 12875 euro.

Nederlanders

Remco Been kreeg een springfout in de eerste ronde met Granny Smith Apple (v.Eldorado vd Zeshoek) maar zijn basistijd was snel genoeg om twaalfde te worden.

Mickey Morssinkhof en Melvin Greveling kregen beiden een fout en tijdsoverschrijding waarmee ze 22ste en 23ste werden.

Uitslag

