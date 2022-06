Renske van Middendorp wint Grote Prijs bij de Children in Hagen

Waar het in de landenwedstrijd nog een grote strijd was voor Renske van Middendorp om Dos Lunas Galaxy (v.ADC Chantecler Z) al bokkend rond te krijgen liep het vandaag in de Grote Prijs in Hagen weer op rolletjes. De schimmel was nog steeds wel wat druk maar bij lange na niet in de mate als voorheen en het bokken was zelfs gereduceerd tot nul. Dan komen de springkwaliteiten wel naar boven want springen kan de merrie. In de barrage zette van Middendorp 38,98 seconden op het bord en dat was ruim voldoende voor de overwinning. Op de tweede plaats kwam Tony Stormans met Dia Nova (v.Diamant de Revel) en als derde eindigde Uxue Arruza Rodriquez met Clarin de Llamosas (v.Clarence C).