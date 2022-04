Richard Vogel wint, Gerco Schröder vijfde in GP van Riesenbeck

Voordat Richard Vogel in de ring verscheen in de barrage om de GP van CSI2* Riesenbeck dachten er waarschijnlijk nog een paar kans te maken om de rubriek en bijbehorende 6375 euro te pakken, maar nadat Vogel door de finish reed met Caramba 92 (v.Comme Il Fault) in 36.95 dacht niemand dat meer. Eoin McMahon met Chacon 2 (v.Chacco-Blue) en Hans-Thorben Rüder met Singu (v.Singulord Joter) reden voor wat ze waard waren maar het was royaal te weinig. Tweede en derde werden ze met hun tijden van respectievelijk 38.15 en 39.25 seconden.

Van de drie deelnemende Nederlanders was het alleen Gerco Schröder met New Star vd Berghoeve (v.Gitano) gelukt om tot de barrage van twaalf door te dringen in deze proef over een hoogte van 1.45 mtr. Met een foutloze barrageronde in 40.64 seconden eindigde hij op de vijfde plaats.

Richard Vogel

De 25-jarige Duitser reed een fantastische barrageronde zoals we hem wel vaker zien doen. Overal de voorwaartse afstand, nergens de controle kwijt, scherpe bochten en toch in balans, Vogel beheerst het allemaal. Tot en met parcoursen van 1.50 is Richard Vogel een geduchte tegenstander voor iedereen ter aarde, wordt het hoger dan dat dan kan hij vooralsnog geen potten breken. Maar het is een kwestie van tijd eer deze topruiter in wording de laatste stap maakt en zich in de categorie van hele grote Duitse ruiters kan melden maar dan moet hij wel een beetje gaan opschieten.

Uitslag

Bron: Horses